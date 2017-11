Byfornyelsen i Stoholm for alvor synlig til forår

På et nyligt afholdt møde med byfornyelsesudvalget og repræsentanter for Viborg Kommune blev der gjort status over, hvor langt byfornyelsen er og hvad der er i vente i den kommende tid.

Landskabsarkitekt Lotte Kunstmann lagde for med at fortælle om Gyngemosen, hvor der nu er ryddet og gravet ud, anlagt en lille ø med opholdsareal til boldbane og anlagt en bro. Der er plantet en del planter og sat mange løg og belysningen er også på plads. Der mangler nu kun en finregulering og såning af græs, opsætning af borde/bænke og fodboldmål.

Der blev også fortalt om status på Anlægget, om forskellige sti-ruter, der er på vej , om den nye belysning og om den gamle krogrund, hvor der måske er en ekspropriation på vej.

Kloakopgravning sideløbende med byfornyelsen

Energi Viborg er i gang med en fornyelse af kloaksystemet i Stoholm, så regn- og spildevand fremover separeres. Dette arbejde skulle laves alligevel, men af praktiske hensyn har man valgt at koordinere forløbet med byfornyelsen, så der kun skal graves op en gang. Koordineringen har Energi Viborg påtaget sig, men man afventer en høring omkring spildevandsplanen før man rigtigt kan komme i gang. Dog fortæller Benny Christensen, der er kommunens projektleder på Byfornyelsen i Stoholm, at alt kloakeringsarbejdet sker i foråret/sommeren 2018, og at tingene gøres færdig i en arbejdsgang og med de rigtige løsninger, i stedet for at det skal laves om senere. Dog lægges gulvtæppet først på i 2019 altså den sidste finish, men fornyelsen bliver altså meget synlig allerede til foråret.

På mødet blev også drøftet at kloakeringsfornyelsen vil påføre nogen husejere en ekstra udgift. Kommunen laver en skelbrønd, men ejeren skal selv bekoste for separationen på egen grund. Der vil blive afholdt borgermøder om dette, men det blev understreget, at det altså intet har at gøre med byfornyelsen det skulle laves alligevel.

Læs hele artiklen og dermed mere om de enkelte dele af byfornyelsen i næste uges avis.