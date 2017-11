Ekstrabladet kunne forleden meddele, at Viborg har fået sin Bykonge. Betegnelsen har for mig en negativ klang, hvorfor jeg satte mig for at finde ud af, hvad en Bykonge er for en.

Den danske ordbog oplyser følgende: bykonge - borgmester, der har siddet solidt på posten gennem mange år (og som evt. styrer kommunen på en enevældig måde). Ingen af de to kendetegn passer på Viborgs nye borgmester. Han er endnu ikke tiltrådt, og hans styreform kan man derfor ikke udtale sig om.

Så, det er en ommer Ekstrabladet. Viborg har fået en ny borgmester. Måske kommer han til at opfylde den første del af definitionen (får vi se om 4-8? år), og vi går ud fra, at den nye borgmester aldrig vil opnå at komme bare i nærheden af den anden del af definitionen.