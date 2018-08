Bypedeller hiver fat om Stoholms rod

STOHOLM Susanne Bak rømmer sig først et par gange.

- Sssh, prøv lige at være stille lidt, siger hun så.

Hun har som formand for Stoholm Borgerforening inviteret en gruppe borgere på en fælles byvandring i Stoholm for at se på, hvordan byen egentlig går og tager sig ud.

De urolige og snakkesalige borgere har nemlig alle sagt ja til at være bypedeller.

Bypedellerne i Stoholm er et korps af frivillige, som skal være med til at få byen til at fremstå pæn og ren.

Derfor har Viborg Kommune givet Susanne Bak en liste med forslag til eventuelle opgaver for de håndgangne, som kommunen ikke selv kan nå.

Hun har så til gengæld fået lov at sende en liste retur med konkrete opgaver, der er til at gå i gang med.

Ved hendes side er sekretær i Stoholm Borgerforening Harald Pedersen.

Ud over at være igangsætter på projektet, har Harald også brugt tid på at indtegne tre forskellige ruter på et bykort over Stoholm til i aften.

I alt er her 14 samlet plus en journalist fra Fjends Folkeblad, så vi kan hurtigt deles op i tre grupper med fem i hver.

- Gå en tur i byen, siger Susanne Bak.

- Og når I tænker, her burde kommunen virkelig træde i karakter, så skriv det ned, og så ser vi, om det kunne være en opgave for os. Vi mødes igen i anlægget om en time.

Et øjeblik efter stikker vi af i alle retninger med hovedet nede i ruteplanen, som var det et holdorienteringsløb.

Det skal være graverende

Hen ad Skolegade og ned ad Vesterled går vi mellem ældre parcelhuse, mens vi spejder til højre og venstre og føler os lidt vagtværnsagtige.

- Nå, de har ikke fået julelysene ned endnu, siger en.

- Nej, men det er rart at være i god tid, siger en anden.

Ellers ser her vel egentlig meget pænt ud, bliver vi enige om.

Hvad der kunne være af småting at kommentere på, hører vist bare under smag og behag.

- Husk, at det skal være graverende, minder Susanne Bak om.

Og det bliver det kort efter, da vi rammer stien mellem Bakkevej og hallen.

Her er den gal med fliserne langs cykelstien. Nogle er der store huller i, andre mangler et hjørne. Og længere henne ligger de nærmest hulter til bulter.

Den tidligere skolelærer Doris Damm-Jakobsen hiver sit gamle penalhus frem og noterer miseren ned, mens vi sidder ved et bord uden for hallen.

Det virker som en god lejlighed til at spørge, hvorfor de overhovedet gider at være med.

- Man skal ikke gå og brokke sig over, hvordan det ser ud, hvis man ikke selv vil gøre noget, synes Anny Nørgaard.

Nej, det kan hun kun have ret i. Men de har vel egentlig også deres gode tid til det, eller hvad?

- Som pensionist har man faktisk rigtig travlt, korrekser Ellen Pedersen med et grin.

- Men det er også, fordi vi selv har valgt det. Og vi bestemmer selv, hvad vi har travlt med.

Også det er jo så sandt, som det er sagt.

- Jeg skriver bare, at hele stien skal gennemgås, siger Doris.

Vi vandrer videre fra hallen ad Søndergade, hvor et mirabelletræ fra en have har tømt sig selv ud over hele fortovet og halvdelen af vejen.

Mens træet indlysende hører privaten til, diskuteres det, hvorvidt borgeren måske har ansvaret for at holde fortovet rent. Lidt ligesom når der er faldet sne.

Og kan man overhovedet være bekendt at sige det til private? Altså på en pæn måde?

Man skal i hvert fald ikke være emsig, er alle enige om.

Et stille opråb

Tilbage i anlægget er vi endnu alene, men der er også kun gået tre kvarter.

Lidt efter dukker Harald Pedersens hold op.

- Det var I hurtige til. Har I nu også været ordentligt ude i krogene, vil Harald gerne vide, inden det sidste hold ankommer, og det er tid til at gøre status.

- Vi er egentlig lidt deprimerede over, hvordan mange private holder deres grund, starter Børge Sunesen, der godt ved, at det kan blive svært at få sagt til folk uden at lyde som små politibetjente.

- Et "opråb" lyder så nazistisk, men måske en notits i Fjends Folkeblad, prøver han, og alle kigger på journalisten.

Det være hermed gjort.

Ellers er det ret enslydende rapporter, der kommer ind fra de tre grupper.

Lidt med fliser, borde og bænke.

Lidt med affald, beskidte skilte og ukrudt i bedene.

Men så er det, at Susanne Bak smider en bombe.

- Jeg har et vigtigt punkt, starter hun forsigtigt.

- Vi vil gerne have en eller to af jer som tovholder.

Der bliver helt stille.

- Det troede vi, at Harald var, siger en tøvende.

- Ja, istemmer de alle i kor.

Men Harald er ikke tovholder, siger han. Han har bare været med til at starte bypedellerne op og samle dem.

Han har dog haft en id om nogle selvkørende grupper, men der skal selvfølgelig være en, der holder styr på, hvem der laver hvad.

Hmmm.

- Bent, siger Mogens Nørgaard så.

- Nej, siger Bent Jakobsen.

- Mogens, siger Bent så.

- Nej, siger Mogens.

- Jytte, hvad med dig? spørger Harald.

- Nej! Jeg er for skrap, siger Jytte Bisgaard halvskrapt.

- Så, nu skal I altså komme på banen, opfordrer Susanne Bak.

- Hvad med dig, Anny? spørger Viggo Kristensen.

- Nej, jeg har rigeligt at se til, siger Anny.

- Hun skal passe mig op, siger Annys mand Mogens lidt for friskt.

- Nå, jamen så har du jo god tid til at være tovholder, slår Viggo lynhurtigt tilbage, og alle griner.

Det mener Mogens nu ikke, han har, og efter lidt betænkningstid siger Jytte alligevel ja til at være tovholder på vegne af hende selv og manden Erik Bisgaard, der ikke kunne komme i aften.

Og da Mogens og Bent på falderebet melder sig til at male scenen og rydde op bag den, er projektet hermed lettet fra jorden.

Det første hold på 13 af de friske har meldt sig klar til første sæson som bypedeller i Stoholm.