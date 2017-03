Carsten fra Daugbjerg medvirker i musical

Når Dansk Talentakademi i weekenden den 1. og 2. april opfører musicalen Vi maler Byen rød i Black Box i Holstebro ,sker det med 20 kendte melodi grand prix sange opført af elever fra Dansk Talentakademis musical & teaterlinje.

Dertil kommer en del medvirkende udefra, heriblandt 41-årige Carsten Christensen fra Daugbjerg, der spiller rollen som en fodboldglad forælder

Carsten kom i kontakt med musicalen via et facebook opslag, hvor en tidligere revykollega postede, at han var kommet med i forestillingen. Det gjorde Carsten nysgerrig, og han spurgte om de manglede flere modne mænd. Hvilket de gjorde.

- Noget af det jeg glæder mig mest til, er at spille sammen med de dygtige unge og jeg håber at Dansk Talent Akademi vil kigge den her vej igen, hvis de mangler nogle mænd i den modne alder, fortæller han.

I hverdagen arbejder Carsten med børn i indskolingen på Mønsted skolen men har blandt andet en fortid som radiovært gennem 25 år - og ikke at forglemme en masse erfaring fra de skrå brædder som amatørskuespiller i forskellige sammenhæng.