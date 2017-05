Chokbølger helbreder

- BeneFiT Karup, som BeneFiT Stoholm er en satellit under, har siden sommeren 2014 haft et shockbølge apparat og har brugt det rigtig meget. Apparatet giver en ekstra mulighed i dagligdagen, når man står overfor arvævsdannelse, kroniske seneskader og virkelig stramt væv i sener og muskulatur, fortæller indehaver og fysioterapeut Rikke Østergaard:

- Det er ofte en langvarig proces og hårdt for vores fingre, når der skal behandles på kroniske vævsskader og her kan shockbølger afkorte forløbet - og vi kommer i mål med færre behandlinger end ellers.

- En kronisk tilstand skyldes ofte dårligt ophelet væv efter en skade eller længerevarende uhensigtsmæssig belastning og slitage af sener og muskler. Behandlingen består af en serie af højenergiske trykbølger, som påføres det beskadigede væv.

- Når vi anvender shockwave-terapi påvirkes vævet så kraftigt, at den kroniske skade bliver bragt tilbage til et stadie, der minder om den akutte fase, da skaden skete. Denne proces fremskynder helingsprocessen ved at aktivere kroppens egne restituerings-mekanismer.

Eksempler på diagnoser der behandles med shockwave:

Skuldersmerter, slimsækirritationer og forkalkninger i skulderen Tennis- eller golfalbue Springerknæ og løberknæ Skinnebensbetændelse

Achillesseneproblematikker Irriteret hælpude (herunder også hælspore) Skulder- og rygsmerter forårsaget af muskelspændinger Alle subakutte og kroniske seneoverbelastningsskader; tendinopatier, tendinoser og seneskader

- Selve behandlingen foregår ved at påvirke vævet mekanisk ved hjælp af shockbølge - eller rettere trykbølgen, der påvirker vævet. Da vi skal ind og påvirke vævet til at regenerere eller hele skal vi påføre trykbølgen med højt tryk og det kan være smertefuldt for kunden, men ofte oplever kunden bagefter at området er mindre ømt og det ligefrem kan give en lettelse i vævet. Normaltvis gives 4-6 behandlinger i et forløb og der skal normaltvis være 5-7 dage imellem behandlingerne for at vævet kan nå at følge med, fortæller Rikke Østergaard.

