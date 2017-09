Christina bestiger Afrikas hÃ¸jeste bjerg for at hjÃ¦lpe syge bÃ¸rn

Når Christina Tang Sørensen, der stammer fra Kjeldbjerg, om få dage bestiger Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, så gør hun det ikke kun for at få en stor oplevelse. Hun gør det også for at være med til at samle penge ind til børn, der er indlagt på danske hospitaler.

24-årige Christina, som nu bor i København, har ansøgt om og er kommet med på det Climb for Charity-hold, som Børneulykkesfonden den 13. september sender afsted til Tanzania for at bestige det afrikanske bjerg.

Hun begiver sig afsted sammen med kanp 40 andre danskere, deriblandt den tidligere håndboldspiller Rikke Hørlykke, radioværten Peter Falktoft og kokken Thomas Rode. Fælles for dem alle er, at de skal indsamle penge til Børneulykkesfondens nyeste projekt, kaldet Legeheltene. Projektet har til formål gennem leg og bevægelse af styrke motorikken bland indlagte børn.

Med sine 5.895 meter er Kilimanjaro det højeste bjerg i Afrika, og hvert år forsøger omkring 25.000 mennesker at nå toppen. Alligevel må knap halvdelen give op undervejs på grund af højdesyge. Det kræver med andre ord god og grundig fysisk forberedelse at vandre ad de stejle stier op i højderne.

Men Christina føler, at hun er 100 procent klar.

- Vi har været i gang med et omfattende træningsprogram, hvor vi har trænet på trapper, løb, styrketræning og gået lange ture med vægte i rygsækken og med vandrestøvlerne på. Vi har også øvet i, hvordan man undgår at gå for hurtigt op i højden, fortæller Christina, som føler at hun aldrig har været i bedre form end nu. Hun har altid dyrket meget idræt, også som barn og ung hjemme i Kjeldbjerg, hvor hun spillede fodbold i Vridsted, håndbold i Stoholm og dyrkede konkurrencesvømning i Poseidon svømmeklubben i Skive.

Kan sponsere pr højdemeter

Efter planen vil det tage 5 dage at bestige bjerget, mens det til gengæld kun forventes at tage 1 dag at gå ned igen. Og Christina går målbevidst efter at nå topppen.

-Det bliver fantastisk, og jeg glæder mig til at følges med så mange forskellige og inspirende mennesker, hvor alderspræsidenten er 60 år, fortæller hun.

Hun betaler selv for at deltage i turen. Det koster hende cirka 20.000 kroner for at være med. Hun er med til at samle ind til velgørenhedsprojektet Legeheltene ved hjælp af højdemetersponsorer, som donerer et beløb for hver højdemeter, hun klarer som deltagere. Det betyder, at man, hvis man for eksempel støtter Christina med 10 øre pr højdemeter, støtter projektet med 589 kroner, hvis hun når helt op på toppen af det 5895 meter høje bjerg.

Da Christina hørte om Børneulykkesfondens initiativ Climb for Charity vidste hun med det samme, at det var lige noget for hende.

- Jeg vil rigtig gerne være med i noget med frivillighed, og det her projekt passede perfekt på mig, så jeg søgte. Og var heldig at komme med, fortæller Christina, som udover at studere kriminologi ved Aalborg Universitet også er ansat i en studenterstilling hos Det Kriminalpræventive Råd i København.

Hvis man har lyst til at følge med i Christinas vej op ad Kilimanjaro, så vil der hver eftermiddag klokken 17.00 dansk tid blive sendt live fra truppen på Climb for Charitys Facebook side.