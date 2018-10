Cykelcrossere pløjer Lånum op

LÅNUM Sportspladsen i Lånum omdannes 21. oktober til en 2000 meter lang cykelcross-rute med masser af sving, bomme og løbesektioner.

Fjends Motionscykelklub er arrangør, og der forventes 30-40 startende ryttere fordelt på herrer, damer og børn, som skal køre en flad teknisk rute i en time.

Arrangementet er samtidig første løb i en løbsserie på fem i det, der hedder Allbike CX Cup.

De øvrige fire løb køres i henholdsvis Silkeborg, Randers, Hammel og Viborg.

Stolte danske traditioner

Cykelcross blev født som en vinterdisciplin til landevejsrytterne, for at de kunne holde formen ved lige over vinteren.

Nu er der ryttere, som satser fuldt ud på cykelcross, men nogle holder også fast i begge dele.

De seneste tre års verdensmester i cykelcross, belgiske Wout van Aert, er også godt i gang med at skabe sig en stor karriere på landevejen, hvor han i 2018 blandt andet blev vinder af Danmark Rundt.

Også stærke landevejsryttere som Zdenek Stybar og Lars Boom er tidligere verdensmestre i cykelcross.

I Danmark er cykelcross især forbundet med ét navn, nemlig Henrik Djernis, der har vundet både guld, sølv og bronze til VM i cykelcross, ligesom han blev danmarksmester ikke mindre end 16 gange mellem 1985 og 2001.

Til foråret afholdes VM i cykelcross i øvrigt i Bogense på Fyn.

Løbet i Lånum starter klokken 13.