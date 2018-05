Cykelsti til Birkesø næsten færdig

I disse dage lægges allersidste hånd på cykelstien mellem Gammelstrup og Birkesø.

- Vi mangler skiltningen, og så skal der afrettes rabatter og såes græs. Men vi forventer at være helt færdig indenfor et par uger, fortæller Niels Hammer Sørensen, ingeniør ved Viborg Kommune.

Han fortæller også, at fjandboerne allerede nu godt må bruge cykelstien, der er belagt med stenmel og ikke asfalt.

- Der har helt fra starten været budgetteret med stenmel. En belægning med stenmel bliver gradvis rigtig hård at køre på, og folk er som udgangspunkt glade for stenmelsstierne. Dertil kommer også, at en asfaltbelægning er dyr i drift, fordi den bliver glat om vinteren, og derfor skal vinterbekæmpes, fortæller Niels Hammer Sørensen.

Kort før parkeringspladsen ved Birkesø stopper cykelstien og går det sidste stykke over i en smal dyresti, der fører ind til parkeringspladsen.

- Stien går gennem fredet hedeareal, og derfor må vi ikke føre cykelstien igennem dr og helt frem til parkeringspladsen. Men vi håber at kunne forbedre forholdene og undersøger lige nu muligheden for, hvordan vi bedst gør det, fortæller Niels Hammer Sørensen.

Det var oprindeligt planlagt kun at føre cykelstien fra Gammelstrup og omkring 800 meter ud mod søen for så at føre ned ad en privat fællesvej det sidste stykke ud til Birkesø. Den del af finansieringen kom på plads, takket være penge fra den såkaldt Grøn Ordning og udløst af de tre store vindmøller, der er blevet opstillet ved Gammelstrup.

Men et lokalt ønske fra en borgergruppe i Gammelstrup og Stoholm Borgerforening om at stien i stedet kunne fortsætte videre langs Birkesøvej førte til, at politikerne endte med at sige ja til ønsket.