Cykeltyve har kronede dage

Vi er glade for vores cykler, men det er tyvene desværre også. Sidste år blev over 52.000 cykeltyverier anmeldt og særligt tyveri af dyre cykler er steget voldsomt. Så det er netop nu, man skal sikre cyklen ekstra godt, når man sætter den fra sig, advarer GF Forsikring i Skive.

Især i de kommende forårs- og sommermåneder bruger tusindvis cyklen som transportmiddel eller motionsform. Men det er også her tyvene er ekstra aktive.

Samtidig investerer danskerne flere penge i cykler end før og ikke mindst er salget af dyre mountainbikes og racercykler nærmest eksploderet i de senere år.

- Det gør det ekstra attraktivt for tyvene, da specialcyklerne er nemme at afsætte igen, forklarer forretningsfører hos GF Forsikring i Skive, Bjarne H. Andresen.

De seneste par år har tyvene fået ekstra hjælp til at gå efter de rigtig dyre cykler. Hjælpen kommer fra danskerne selv igennem vores vaner på de sociale medier - især på diverse trænings-apps.

- Mange har ikke styr på deres privatindstillinger online, og det gør det muligt for tyvene at researche i billeder, opslag og træningsrutiner for at bestemme, hvor de specielle cykler kan findes. Derefter kræver det ikke meget af den erfarne cykeltyv at slå til, når ejeren ikke er hjemme, tilføjer Bjarne H. Andresen.

- Derfor gennemgå dine App-indstillinger, så du ikke fortæller om værdien af din cykel og hvor den befinder sig, og overvej nøje, hvilke billeder og oplysninger du selv deler eller lader andre dele af dig og din cykel på de sociale medier, slutter Bjarne H. Andresen.

Gode råd:

Tjek om forsikringen dækker cykeltyveri - også den dyre racer. I de fleste tilfælde er det indboforsikringen, der dækker.

Lås altid cyklen med en forsikringsgodkendt cykellås, da forsikringen kun dækker, hvis man har haft sin cykel låst med en lås, der er forsikringsgodkendt.

Gem altid cyklens stelnummer og det låsebevis, man fik med ved køb af låsen.

Anmeld straks tyveriet til politiet og kontakt efterfølgende forsikringsselskabet.