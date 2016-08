Cyklist væltet af trailer

En 42-årig cyklist fra Skive brækkede tirsdag aften kravebenet, da han på Nr. Søbyvej ved Feldingbjerg blev ramt af en trailer.

Uheldet skete da en 41-årig mand fra Højslev klokken 18.45 kom kørende ad Nr. Søbyvej i en varebil med en trailer bagefter bilen.

Her overhalede han en gruppe cyklister fra en cykelklub i Skive, og da han efter overhalingen ville trække ind foran gruppen ,strejfede traileren den 42-årige skibonit, som væltede og efterfølgende måtte en tur på sygehuset til behandling.

Cyklisterne har til politiet forklaret, at de cyklede i siden af vejen to og to, og der venter, ifølge Viborg Politi, formentlig en bøde til føreren af varebil og trailer.