Dårligt vejr - dårlige veje

Hullede og ødelagte veje er ofte en følge af vejrliget, p.t. store regnmængder.

Vejret kan vi ikke gøre noget ved, men dårlige veje kan forebygges med rettidig omhu. Som enhver håndværker ved, er det vigtigt at følge en sund og fornuftig vedligeholdelsesplan.

Vi ser skræmmende eksempler på nye huller i vejene dagligt på køreturen samt i medierne. Som vedligeholdelsen ser ud for øjeblikket risikerer vi, at flere vejstrækninger nedbrydes så meget, at vi må begynde forfra med at bygge vejene op helt fra bunden. Så kan vi få en anden bund at se, nemlig bunden af kommunekassen.

Emnet blev debatteret på vores politiske møde i Stoholm d. 11/1. Her blev vi oplyst om, at problemet med utilstrækkelig vedligeholdelse i Viborg kommune er opstået på grund af en asfaltpulje, som er for lille i forhold til behovet.

Det er en vigtig politisk opgave at få rettet op på dette misforhold. Hvis bevillingerne ikke er et rent kommunalt anliggende, må der tages fat af politikerne i regionen såvel som i Folketinget. Kort og godt: Her er brug for sund fornuft.