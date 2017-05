"Dødekult, kæmpegrave og spøjse skikke"

Selv om der er lutter idyl på Frilandsmuseet Hjerl Hede, åbner vi i Kristi Himmelfartsferien op for emnet gravritualer. Hvordan begravede man sine døde i bondestenalderen? Hvorfor havde nogen, flotte lerpotter (offerkar) og flintredskaber og datidens smykker, med sig i graven?

Leg arkæolog

I museets centergård har vi bygget modeller af de gravanlæg, som kom med bondestenalderen: langhøje, dysser og jættestuer. Her har vi også placeret 2 enkeltgrave opbygget som de så ud i slutningen af stenalderen.

To gange hver dag kan du være med til at udgrave enkeltgravene sammen med en af museets medarbejdere, der fortæller om, hvordan man skal grave som arkæolog og, hvad man måske finder.

Design dit eget ”offerkar”

Inde i museets Visitorcenter, kan du fra kl. 11 – 15 sammen med keramikeren lære at lave et ”offerkar”. Offerkarrene var særligt fine lerkar, som man i bondestenalderen satte hen til gravanlæggene. Nogle gange har karrene indeholdt mad og drikke– sikkert tiltænkt de døde. Du kan lade dig inspirere af de mange forskellige former og mønstre, der blev anvendt i stenalderen, når du laver dit eget kar.

Kan du gætte?

I Visitorcenteret kan du også finde en ”hvad er det?” – konkurrence, hvor I sammen i familien kan gætte jer frem til hvilke ting, man havde og ikke havde i stenalderen – få historisk viden og vinde dagens præmie.

Besøg stenalderbopladsen

På museets stenalderboplads er der også inspiration at hente. Enkelte dage er museets frivillige på pladsen, dog ikke iført stenalderdragter; de er klædt på i praktisk moderne – varmt – tøj mens de gør huse, redskaber, mark osv. klar til sommerens levendegørelse. Du kan spørge dem om deres forberedelser og høre om, hvordan det er at være deltidsstenaldermenneske. Vil du opleve dem i dragter og arbejde som dengang i stenalderen er de i gang hver dag i perioden fra 1. juli til d. 13. august.

Museet holder stenalderdage med temaet ”Dødekult og kæmpegrave” fra torsdag d. 25. maj til og med søndag d. 28. maj. Tag hele familien med og få en spændende og historisk dag i fortidens tegn.