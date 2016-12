DagliBrugsen Sjørup får ny uddeler

Den nye uddeler er uddannet i DagliBrugsen Hejls og har 10 års erfaring indenfor Coop.

De seneste år har han taget Finansøkonom-uddannelsen med speciale indenfor revision, og efterfølgende været beskæftiget i revisionsbranchen og dette til trods, at han kun er 28 år.

Det fortæller formanden for DagliBrugsens bestyrelse, Irene Johansen.

- Simon fortæller, at det var savnet af den daglige kontakt med kunderne og hverdagen i en butik, der fik ham til at søge tilbage til Coop og butiksverdenen. Den ledige uddelerstilling i DagliBrugsen Sjørup, ser Simon god mulighed for at vende tilbage til Coop og butiksverdenen, hvor han gerne vil kombinere sin regnskabsviden med butikserfaringen, fortæller formanden.

Den nye uddeler har en baggrund i DagliBrugsen i Hejls, hvor han startede som flaskedreng, og efterhånden arbejdede sig op over en tiårig periode til stillingen som souschef.

Privat er Simon sammen med sin kæreste Camilla, og parret er pt. bosiddende i Herning.

Fratrådte i november

Den tidligere uddeler i Sjørup Ninna Troelsgaard stoppede ved udgangen af november 2016 for at tiltræde en ny stilling hos virksomheden Vikan i Skive.

Brugsen i Sjørup afholder en kombineret afskeds-, velkomst- og nytårsreception lørdag d. 31. december 2016 om eftermiddagen, hvor der vil være et glas bobler til alle.