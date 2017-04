Danmark - et grønt foregangsland

Danmark er et foregangsland når det gælder grøn omstilling. Vi indtager intet mindre end en global førerposition. Det er en position, vi skal fastholde. Og det er netop regeringens hensigt med det oplæg til en ny energiaftale, som kommer i efteråret 2017. Vi vil i kraft af ny teknologi løfte den grønne fane højt, men aldrig højere, end at benene stadig kan nå jorden.

Desværre er der en tendens til, at partier på venstrefløjen konkurrerer om at fremstå ekstremt grønne - uden nærmere tanke på konsekvenserne for konkurrenceevne, beskæftigelse og økonomi. Det er let at love guld og grønne klimaskove. Men der er altid en regning der skal betales, hvis man forcerer tempoet i omstillingen for meget.

Venstre vil ikke medvirke til at straffe vores virksomheder med unfair afgifter, der svækker deres konkurrencekraft. Det er et stort og vigtigt skridt, at regeringen sammen med andre partier har vedtaget udfasning af PSO-afgiften, så vores virksomheder slipper for en store ekstra omkostninger i forhold til deres konkurrenter i andre lande. Samtidig betyder afskaffelsen af PSO en billigere elregning til almindelige danskere, der derved får flere penge imellem hænderne.

Regeringen mener, at den grønne omstilling skal bidrage til at skabe vækst, eksport og danske arbejdspladser. Derfor har regeringen lanceret en ny eksportstrategi for dansk energiteknologi.

Strategien skal medvirke til at fordoble eksporten af dansk energiteknologi frem mod 2030. Det betyder 70 mia. kr. mere i eksport. Det vil i den grad gavne klimaet og bidrage til øget velstand. Så vi kan få et rigere og stærkere Danmark.

Regeringen vil i løbet af efteråret 2017 komme med et oplæg til en ny bred energiaftale gældende fra 2020. Regeringens ønske er, at en ny bred energiaftale skal være med til at sikre en forsat omstilling af energisektoren, så Danmark bevarer sin førerposition inden for den grønne omstilling. Men vi gør det med omtanke og i et fornuftigt tempo. Herunder er det helt centralt, at vi finder nye veje til udnyttelse af de enorme mængder overskudsvarme landet over, herunder fra Apple i Foulum.