Danmarks bedste håndboldpiger blev hyldet

"We are the champions" lød det fredag morgen fra højttalerne på Stoholm skole.

Her var alle elever samlet for at hylde skolens stærke håndboldholdpiger fra 8. klasse. som torsdag vandt Danmarksmesterskabet i skolernes håndboldturnering. Det skete i en hæsblæsende finale med forlænget spilletid, hvor pigerne fra Stoholm vandt kampen med 13 - 12 over modstanderne fra Nymarks skole i Svendborg.

Udover massevis af Dannebrogsflag og jubel fra skolens elever og lærere blev vinderne også hædret af ingen mindre end Danmarks tidligere håndboldlandstræner og nuværende borgmester i Viborg Kommune, Ulrik Wilbek.

Han nævnte blandt andet, at Stoholm skole også for knap 30 år siden indkasserede et Danmarksmeserskab i håndbold. Dengang var det drengene fra skolens 8. -9. klasse, som forøvrigt endte med at gå videre til VM i Israel.

- Siden er det gået lidt op og ned men nu har vi næste kuld fra Stoholm fra 8. klasse. I har gjort det så flot og vundet efter at have spillet 7 kampe på få dage og vundet dem alle. Og det endda med en finale, hvor I måtte ud i omkamp. Det viser, at hvis man kæmper og virkeligt kæmper, selvom det gør ondt til sidst, så kan man nå målet, sagde Ulrik Wilbek og overrakte til hver spiller en lille gave fra Viborg Kommune.

En række af pigerne fra DM-holdet spiller til daglig på U14 holdet i Fjends HK, og hvor holdet til dagligt spiller på højeste niveau. Her er pigernes træner Lisbeth Dalum Hansen fra Stoholm.

