Dannebrog, pølser og overtro i Sjørup

SJØRUP Der var flag i flagstangen, på dørene og flere andre steder på Sjørup Ældrecenter fredag middag. Der var nemlig noget at fejre.

Efter at første spadestik blev taget på en varm dag i maj, så var det blevet en lidt køligere og grå oktoberdag, hvor det var tid til rejsegildet.

Første taler på den festlige dag var projektleder fra Boligselsabet Sct. Jørgen, Lars Hasselager, og han havde en stor tak til håndværkerne:

- Der er meget overtro i forbindelse med byggeri. Og derfor skal man holde rejsegilde, hvor håndværkerne skal fejres. Fra gammel tid kunne håndværkerne finde på at lave numre, hvis de ikke fik deres rejsegilde - og det får de selvfølgelig også her, sagde Lars Hasselager.

2-værelses boliger

Sct. Jørgen er bygherre på det nye demensafsnit, der kommer til at rumme ti boliger på hver 48 kvadratmeter og med to værelser.

Der bliver desuden fællesarealer på i alt 270 kvadratmeter med fokus på et demensvenligt miljø. Et miljø, som kan støtte beboerne i at klare sig bedst muligt og bidrage til at gøre hverdagen så tryg og sikker som mulig, og som skal rumme tilpas mange stimulations- og aktivitetsmuligheder og samtidig mindske unødige forstyrrelser.

Omsorgschef Maila Tandrup fra Viborg Kommune takkede alle involverede i sin tale. Hun lagde vægt på, at både beboere og medarbejdere får nogle rigtigt gode rammer med det nye byggeri.

Efter talerne var det muligt at besøge en pølsevogn, der var hentet hen foran ældrecenteret. Her kunne man vælge mellem flæskestegssandwich og pølser, sodavand og øl.

Det nye demensafsnit på Sjørup Pleje- og Omsorgscenter forventes at stå klar til april 2019.

De nye boliger bliver skabt i et samarbejde mellem Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kommune, bruger/pårørenderådet på Sjørup Ældrecenter samt dets personale.