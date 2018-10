Dannelsen i Stoholm har fået et løft

STOHOLM Det var en flok trætte børn fra Stoholm Skoles 4. klasser, der kom hjem fra dannelsesrejsen »Kend dit land«, efter de gennem tre dage havde stiftet bekendtskab med nogle af de ypperste kulturelle og historiske steder i Danmark.

Langt væk fra far og mor havde de med spænding set frem til at skulle besøge DR-byen, Naturcenter Amager, Statens Museum for Kunst, Rosenborg Slot samt Den Fynske Landsby med Landsbyskolen.

Også lærerne havde været spændte på at skulle af sted med så ung en årgang.

- Man er kun ni-ti år, når man går i 4. klasse, men det gik over al forventning, siger Jakob Bonde, lærer for 4. klasse på Stoholm Skole.

Dronningen havde ret

Der var allerede en del dannelse i at skulle lære at klare sig selv uden forældrenes indblanding.

Man skulle selv smøre madpakke, lægge sengetøj på sengen, passe spisetiderne og i det hele taget selv finde rundt på det store Danhostel Amager med plads til 700 gæster.

- Man må i sandhed sige, at vores majestæt Dronning Margrethe havde ret, da hun sagde, at »børn kan dobbelt så meget, som de selv tror, og 10 gange så meget, som deres mor tror«. Det kunne eleverne. Det viste de, siger Jakob Bonde.

Og lidt hjemve hos nogen ved sovetid kunne klares med en god snak på sengekanten.

Græshopper til morgenmad

For børn med adresse i Stoholm var der meget nyt at se i hovedstaden.

Blandt andet gjorde det indtryk med de høje huse, de brede veje, et utal af udrykninger med brandbiler og politibiler, bevæbnede vagter foran ambassader, de mange cyklister og mængden af biler.

- Hele tiden blev de bombarderet af sanseindtryk, der var helt fremmede for dem, siger Jakob Bonde.

Til eksempel kunne de til morgenmad få »Chapulines græshopper og voksmøllelarver bagt med røget paprika«, hvis man havde lyst til at få det over sin yoghurt!

- Og det var der faktisk nogle børn, der prøvede. Det var de ikke vant til fra boden på Stoholm Skole, men måske kommer det med tiden, siger Jakob Bonde.

Efter en succesfuld og oplevelsesrig tur med sine 4. klasser kunne han godt tænke sig, at flere forældre valgte at besøge de mange spændende steder i Danmark på ferier med deres børn, i stedet for at rejse til feriemål i Tyrkiet og Spanien.

- Nu skal turen evalueres, men det er mit håb, at det ikke bliver sidste gang, skolen får mulighed for at deltage i et så fantastisk projekt, siger Jakob Bonde.

Viborg Kommune var en af ni kommuner i Danmark, der havde mulighed for at sende 4. klasser af sted mod øst i landet, og Stoholm Skoles årgang var en af i alt 15 fra kommunen.

Det var en tur, hvor alt var betalt af de fire ministerier bag initiativet, så det lå ikke skolens budget til last.