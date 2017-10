Dansk Flygtningehjælp mangler mange indsamlere i Fjends

- Lige nu leder Dansk Flygtningehjælp med lys og lygte efter indsamlere i Fjends: Dansk Flygtningehjælp og jeg opfordrer indbyggerne i Fjends til at gå på gaden med os søndag den 5. november, hvor vi samler ind til mennesker på flugt. Ved at samle ind gør du en forskel for nogle af verdens mest udsatte flygtninge. fortæller Else Th. Pedersen fra Sparkær. Hun er indsamlingskoordinator for Dansk Flygtningehjælp i Fjends.

Pengene fra årets indsamling går udelukkende til Dansk Flygtningehjælps internationale arbejde med et særligt fokus på flygtningekriserne i og omkring Sydsudan og Syrien, hvor millioner af mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem. Derudover er man som indsamler med til at gøre det muligt at rykke hurtigt ud, når en ny krise tvinger voksne og børn til at forlade deres hjem.

I Fjends har vi brug for frivillige til 24 ruter. Det tager cirka tre timer at gå en rute. Pengene går til at gøre livet sikrere for børn og voksne, som oftest lever et utaknemmeligt liv uden basale fornødenheder i verdens mest udsatte områder, siger Else Th. Pedersen.

Du kan blandt andet melde dig som indsamler for verdens flygtninge på flygtning.dk/li, hvor du også finder praktiske oplysninger om indsamlingen.