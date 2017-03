Danske hønsehunde mødes ved Daugbjerg og Mønsted

Derfor vil interesserede den dag kunne opleve hundene afsøge markerne parvis i tæt samarbejde med deres ejere.

Deltagerne starter dagen med morgenkaffe i Daugbjerg forsamlingshus, før der skal dystes på marker omkring Daugbjerg, Mønsted og Lånum. Frokosten henlægges til Blichers gamle jagtterræner ved informationscentret ved Mindeparken på Kongenshus hede, før det igen går løs med prøver om eftermiddagen.

Dagen rundes af med Gule Ærter i Daugbjerg Forsamlinghus.

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde blev stiftet den 12. april 1947 og har altså i år 70 års jubilæum. Den gamle Danske hønsehund i øvrigt den eneste nationale jagthunderace og kan spores tilbage til 1710.

Helt tilbage i første halvdel af 1800-tallet bidrog digterpræsten St. St. Blicher til en stigende interesse for den danske hønsehund, som en skattet jagtkammerat. Han er flere gange portrætteret i jagtlige situationer med sine Danske Hønsehunde på Kongenshus hede. Efter første verdenskrig betragtedes racen dog nærmest som uddød, men man fandt i 1930erne en lille population på Ærø, som blev fundamentet for genetableringen af den Gamle Danske Hønsehund. Et arbejde som flere i lokalområdet i Fjends/Viborg, bidrog aktivt til.

Det er os derfor en stor glæde, i dette jubilæumsår, at få mulighed for afholde klubbens hovedprøve i Daugbjerg/Mønstedområdet, siger Ren Hansen fra klubben og tilføjer at alle er velkomne som tilskuere ved prøverne.