På mødet vil planfolkene fra Teknik og miljø i Viborg Kommune i detaljer præsentere og

fortælle om de initiativer, der lægges op til i 2017 og videre frem.

Byfornyelsen af Stoholm gennemføres i et tæt samarbejde med en følgegruppe af borgere fra byen. Følgegruppen skal forud for borgermødet godkende det endelige projekt. Det sker på et møde den 17. januar.

Vi vil forud for borgermødet fortælle mere her i avisen.