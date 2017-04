Daugbjerg-koncert vil støtte hospitalsklovne

Foreningen har fået en fordelagtig aftale med jive- og festbandet Jordans Drive, der gerne skulle sætte forsamliNgshuset i kog ligesom det var tilfældet, da orkestret første gang gav koncert i Daugbjerg i efteråret 2013.

- De gav en super koncert dengang og spillede vist mere nede blandt publikum end oppe på scenen. Så det bliver helt sikkert et glædeligt gensyn for mange og en mulighed for dem, der ikke fik billetter sidst, til at opleve bandet denne gang, fortæller formand Hans Pedersen.

- Da orkestret hørte, at vi ville lave en velgørenhedskoncert fortalte de Bob Petersen fra bestyrelsen, at de gerne vil spille til en meget favorabel pris. Så vi glæder os og håber på et stort overskud til fordel for hospitalsklovnene. Det fortjener de for det arbejde, de gør på sygehuset, fortæller Hans Pedersen.

Han kunne, da der fornylig var generalforsamling i foreningen, også meddele, at det bliver den endegyldigt sidste koncert med ham som formand.

- Jeg havde jo egentlig sagt, at jeg ville stoppe sidste år men lod mig overtale til lidt mere. Men det er slut ved næste generalforsamling. Ud af mine 30 år som borger i Daugbjerg har jeg været med aktivt på den ene eller anden front i de 25. Nu skal der nye og yngre kræfter til, fortæller Hans Pedersen, der for 11 år siden arrangerede den første koncert, som var med Esther Brohus. Det var dengang som byens Døjskonge og med det formål at rejse penge til de lokale foreninger.

- Siden blev det jo til udsolgte koncerter med blandt andre Peter Viskinde og Nice Little Penguins og vi endte med at stifte foreningen Tråd i Daugbjerg. Det har været rigtig sjovt at være med til og skønt at mærke den store opbakning fra de mange frivillige hjælpere, fortæller Hans Pedersen.

Foreningen Tråd i Daugbjerg valgte ved 10-års jubilæet sidste år at give en intimkoncert med Søs Fenger til foreningens trofaste medlemmer, Det betød et underskud på knap 9000 kroner, hvilket foreningen også havde kalkuleret med.

- Men foreningen har alligevel en kassebeholdning på 28.000 kroner, så det er da ikke så ringe endda, fortæller Hans Pedersen.

Der var genvalg i bestyrelsen til kasserer Jørgen Jønsson og Viggo Madsen, mens Henrik Agerskov afløses af Trier Christensen, Iglsø. Med i bestyrelsen er, foruden Hans Pedersen, også Bob Petersen.