De ældre skal ikke selv betale!

Jeg har for et par måneder siden lavet et læserbrev, hvor jeg problematiserede, at ældre skal have tegnebogen op af lommen, når de indlægges på en kommunal akutplads.

Derfor er jeg glad for, at det er taget op i forbindelse med Socialdemokratiets finanslovsforslag.

At ældre skal betale for eksempelvis mad, medicin, tøjvask, rengøringsmidler og transport til en akutplads er brugerbetaling, som er sneget ind ad bagvejen og det giver en skævhed og en ulighed for dem, som ikke kan betale f.eks. ældre, som kun har deres folkepension.

Det er brugerbetaling i sundhedsvæsenet, og det vil Socialdemokratiet afskaffe, så der er fri og lige adgang til sundhedstilbud og behandling, og derfor er der lagt op til at afsætte 100 millioner kroner på næste års finanslov til dette formål.