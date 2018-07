Sommerlevendegørelsen på Frilandsmuseet Hjerl Hede rummer i år, mange facetter. Temaet De fine, de fremmede og de forarmede er en fælles fortælling om fortidens kulturhistoriske skæbner i medgang og modgang.

I periferien af landsbysamfundets fællesskab

Livet på landet var fyldt med møder; møder mellem mere eller mindre veldefinerede grupper i landbosamfundets midte en kerne af bønder, husmænd og håndværkere, der definerede sig opad i forhold til en gruppe af godsejere, nedad i forhold til grupper af jordløse samt udad i forhold til diverse gennemrejsende.

Også i dag definerer vi os i forhold til andre, og med årets tema ønsker museet at give et historisk perspektiv på spørgsmålet om, hvordan og hvorfor vi grupperer os, som vi gør.

Sommerlevendegørelsen på Hjerl Hede er også de gængse must see oplevelser med hestevogns- og togture. Friskbagt brød fra bageriet og de mange værksteder viser og formidler gamle glemte håndværk.

Men den fine grevinde og herremanden vil også være at finde rundt i museet. De forarmede er bl.a. rakkere og straffefanger, der går rundt og arbejder. Og de fremmede, som malerinden eller den strandede sømand, kan man også møde på sin vej.

Når man ankommer til museet, bliver man guidet fra Visitorcenteret med udstillinger og silhuetter af netop De fine, de fremmede og de forarmede. Silhuetterne forefindes rundt i museet, så man får et indtryk af hvilken tid de hører til, og det kulturmiljø man oplever dem i.

Hver dag

I de uger sommerlevendegørelsen er i gang, kan man opleve godt 30 steder, hvor der er kulturhistoriske oplevelser for hele familien. Om du er til stærk ost eller søde gammeldags bolcher, har købmanden altid noget, som frister. At se drejeren dreje en fløjte er næsten en hel forestilling. Og når fløjten ved damptoget lyder i hele museet, er man ikke i tvivl om at det kører. Hestevognen vil også i år køre gæster rundt på guidet tur, hvor fortællingen, bl.a. handler om sommerens tema.