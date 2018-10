De gode feer på Bøgely

HALD De var der alle sammen.

Tommelise, Askepot, Klods Hans, prinsessen på ærten og hyrdinden og hendes skorstensfejer.

Der var onde trolde og gode feer.

Der var frøer, der skulle kysses, og pandekagehuse, der skulle spises.

Og der var en sværm af små rødhætter, men heldigvis ingen ulv!

Det er ikke alle beboere på landets plejecentre forundt at kunne træde ind i spisesalen og pludselig føle sig som prinser og prinsesser.

Det er altså heller ikke normalen på Plejecenter Bøgely i Hald, skal retfærdigvis siges, men for en enkelt dag var det ikke desto mindre virkeligheden for stedets cirka 20 beboere, at de med rette kunne føle det, som om de vitterligt var midtpunkt i et eventyr af H.C. Andersen eller brødrene Grimm.

100 procent opbakning

Personalet på ældrecentret Bøgely i Hald har for nylig afholdt den årlige temafest for beboerne.

Det har de efterhånden gjort i syv-otte år, og denne gang var temaet Eventyr.

Tidligere har de holdt både grisefest, cowboyfest, oktoberfest, høstfest og halloween!

Man skulle tro, at vi var derhenne, hvor de godt kunne starte forfra med temaerne, uden at nogen ville kunne huske, at de har prøvet det før.

- Vi har lige et par ting endnu, inden vi starter forfra. For eksempel en pyjamasfest, har vi snakket om. Så ville det også være nemt at lægge beboerne i seng bagefter!

Det er Jonna Bilstrup, der godt kan se fordelene i et tema, hvor beboerne starter i nattøj.

Hun har været ansat på Bøgely i mange år og er en af de cirka 20 plejere, der er tilknyttet stedet.

Hvem, der fik ideen til at holde en temafest med udklædning og hele pivetøjet for beboerne, kan ingen huske, men at opbakningen til den er 100 procent blandt personalet, er ingen i tvivl om.

Men det manglede vel også bare, når nu de får deres gode løn for det.

- Vi får ikke en bjælde for det, siger Jonna Bilstrup.

- Så kan det godt være, at der er nogen, der vil grine af os, men de eneste, der får penge, er dem, der er på arbejde den aften.

Det er altså deres egen tid, de bruger på det, og så er glæden og taknemmeligheden fra stedets beboere, deres pårørende, og alle de andre gæster ude fra byen løn nok i sig selv.

Bare sæt jer ind!

Men det er ikke bare det nuværende personale, der bidrager til løjerne.

Også tidligere kolleger fra stedet insisterer på at møde op og bidrage den ene gang om året til det, de husker som en skøn begivenhed, der bare giver god mening.

- Og de får så heller ikke noget for det, siger Jonna Bilstrup.

- De kommer og styrer køkkenet, sørger for maden og opvasken, og vi skal bare ikke komme ud i køkkenet og gå i vejen for dem. »Bare sæt jer ind«, får vi at vide.

Noget af maden er kommet udefra, men alle de smukke og opfindsomme kager, der holder sig til eventyr-temaet, har de selv lavet med køkkenpersonalet i spidsen.

Og så har beboerne også været i sving med at bage småkager og lave blomster og dekorationer. På den måde ophæves de faste roller som plejer og beboer også lidt.

- Det, det giver os, er, at vi får en vældig masse sammenhold ud af det og en masse grin. Vi får en anden kontakt med vores beboere og med de pårørende også, og der er noget at snakke om i den næste lange tid, siger Jonna Bilstrup.

På plejehjem med Dalton

Med så stort et udstyrsstykke, som et eventyr-tema hurtigt bliver, skulle man tro, at de har været i gang siden sidste års fest.

Men det var først sidst i august, at invitationerne blev sendt ud og personalet for alvor gik i gang.

- Og så er beboerne hurtige til at få ringet rundt til pårørende, når invitationen er ude, for de vil gerne have nogen med. De glæder sig meget til det. Og det gør vi også, siger Jonna Bilstrup, der kan afsløre, at den sjove del allerede starter med at finde på en god udklædning.

- Til cowboyfesten var vi tre, der blev enige om at være Dalton-brødrene, så vi bare kunne ligge henne i halmen med en flaske rom i hånden. Hvor svært kan det være, griner Jonna Bilstrup.

Næh, hvor svært kan det være?

Det har i hvert fald ikke været svært for Fjends Folkeblad at finde personalet på Plejecenter Bøgely i Hald værdigt til at modtage Månedens Buket fra Kornblomsten i Stoholm.

Fjends Folkeblad blev inspireret til at give Månedens Buket til Bøgely af Aase B. Larsen. Hun sendte avisen et læserbrev, som du kan læse her.