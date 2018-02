De henter kultur til Stoholm

Foredrag og musik. Og alt midt imellem.

Der er nok at tage fat på for en gruppe af mennesker i Stoholm, der har sat sig sammen om at hente gode kulturtilbud til egnen.

Der er i den grad kommet fokus på, at der bør og kan ske mere i Stoholm. Og lige i den trend følger gruppen, der foreløbig kalder sig Højskoleforedrag. Men som påtænker et nyt navn, fordi det ikke rummer alt det, som gruppen gerne vil stå for.

Gruppen er nedsat af medlemmer fra Biblioteket, Meninghedsråd, Borgerforening, Trivselspiloter og Sport på Tværs. Og man samarbejder med blandt andre Fjends Egnshistoriske Forening, LOF og Ældre Sagen.

Gruppen har allerede hentet kultur hjem i nogle sæsoner og vil gerne have det gode budskab om spændende arrangementer bredt ud til endnu flere her på egnen.

Alle medlemmerne af gruppen er enige om, at det at samle foredrag og lignende under samme hat, har været en god id. På den måde er der større basis for arrangementerne.

Det startede med, at meningsrådet mistede samarbejds-partneren Ys men club, der stoppede lokalt - og derfor gik på udkig efter nye til at lave foredrag og lignende sammen med.

Og emnerne, som gruppen henter hjem, er meget forskellige. Og skal være meget mangfoldige for at trække flest mulige mennesker til. Der kan være alt fra foredrag om krig til Caribien Rundt på løbehjul og til Syng-Med.

Det næste arrangement er den 22. februar, hvor emnet er Jordemødre i Fjends - og som er et lokalhistorisk foredrag med overlæge Magne Juhl. Han vil fortælle om dengang fødsler fandt sted hjemme, og da jordemodervæsenet blev startet. En noget andet tilgang til fødsler end nutidens moderne fødestuer på sygehuset.

I marts arrangerer man en sang-eftermiddag og i april står den på et besøg af Anni Gamborg.

Så man kommer også langt omkring i emnerne de næste måneder. Og det er netop formålet - at give et bredt udvalg af spændende kultur til egnen.

Gruppen bag arrangementerne er Anette Koue, biblioteket, Doris Damm-Jakobsen og Ida Thybo Jensen, begge Sport på Tværs, Jens Peter Frandsen og Karl Johan Larsen, begge menighedsrådet samt trivselspilot og respræsentant for borgerforeningen, Charlotte V. Thomasen.

Og de håber på, at lokalbefolkningen vil støtte godt op om de kulturelle tilbud, så man på sigt kan hente endnu mere til.