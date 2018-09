De måtte brygge ekstra kaffe i Vorde

VORDE På forhånd var der forventet 30 måske 40 deltagere til den historiske byvandring i Vorde.

Om det var den lune sensommeraften, eller emnet, vides ikke, men der dukkede omkring 100 tilhørere op, nogle langvejs fra, og der måtte i hast brygges ekstra kaffe.

Den indfødte vordebo, Jens Olesen, der bor i sit barndomshjem, og kun har været borte fra byen i korte perioder, viste rundt i byen og fortalte om de enkelte huse og gårde, skolen og forsamlingshuset, deres historie og nuværende beboere. Også oplevelser fra hans skoletid i Vorde.

Han fortalte også om de to gårde, der oprindeligt lå neden for præstegården, i engene, men der var meget fugtigt, så i 1868 blev de, sten for sten og bjælke for bjælke, flyttet længere op på bakken.

Under kaffen, i Jens´ gamle stald, fortalte han om Vorde under krigen, hvor der var mange tyskere indkvarteret i byen.