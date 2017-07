De modne danskere står for 75 procent af alt forbrug

FORBRUG Nutidens og fremtidens ægte storforbrugere er de modne danskere mellem 40-65 år. Det viser ny research fra analysevirksomheden MarketMinds udarbejdet i samarbejde med De Lokale Ugeaviser A/S.

Den aldersmæssige mellemgruppe, hvis pensionsforhold for tiden nyder stor politisk fokus fra Christiansborg, ligner mere og mere ønskemålgruppen for annoncørerne.

- De 40-65 år er værd at se nærmere på, hvis man vil have de mest købedygtige borgere i tale, siger direktør Lars Winther, De Lokale Ugeaviser.

- Aldersgruppen er vokset op i overflodssamfundet fra omkring 1960 og frem. De er vel den første forbrugs-generation. De er i hvert fald samfundets ægte storforbrugere, for de 40-65 årige forbruger 285 mia. kr. årligt det dobbelte af dem under 40 år, siger Lars Winther.

Disse data er danske, men trenden er fælles for de vestlige lande, hvor forbruget vokser. Væksten skyldes at de modne befolkningsgrupper forbruger mere, konkluderer tænketanken McKinsey Global Institute.

Ungt fokus kan være uklogt

MarketMinds nye data om mellemgruppen udfordrer annoncemarkedets indgroede fokus på de unge. Data antyder, at annoncørerne kan risikere at gå glip af et betydeligt potentiale, hvis de ignorerer de 40-65 årige. Det gælder i øvrigt også, hvis man udvider målgruppen: Der er nemlig i alt tre millioner danskere, der er over 40 år og de står for hele 75% af alt forbrug.

Appetit på forbrug

Det kendetegner de 40 - 65 årige, at de står midt i livet og hverken er unge eller rigtig gamle. Det afspejles i deres forbrugsvaner, som MarketMinds har analyseret og kortlagt i detaljer:

De 40-65 årige udgør hele 44 procent af alle voksne og indtager rollen som forbrugersegmentets supergruppe, og de har tilmed penge til at gøre noget ved det, påpeger MarketMinds.

Profilen er en gruppe, der over fem årtier har surfet på konjunkturerne og som samtidig værdsætter materielle goder, mærkevarer, luksusliv og dyrt design. Penge bruger de gerne på boligen, tøj, rejser og en god bil.

- Appetit på forbrug og midlerne til at gøre noget ved det, lyder som drømmemålgruppen. Jeg tror, at en del virksomheder overser, at deres mest potentielle kunder rent faktisk er ældre, end de tror, siger Lars Winther.