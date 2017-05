Dejlig dag for de mindste

Halgulvet i Vestfjendshallen i Vridsted var ren slaraffenland for de mindste, da der blev holdt Dagplejens Dag i den forgange uge.

To dagplejere fra Vridsted, to fra Fly og en fra Sjørup var i hallen for at festligholde Dagplejens Dag. Og det blev en god dag for de mindste.

Når man først lige har lært at gå, så er sådan en hal kæmpe stor. Og når man så kan få lov at ræse afsted i en lille firehjulet bil - så kan det næsten ikke blive sjovere.

Årets tema ved Dagplejens Dag var krop og bevægelse. Og det satte i den grad gang i de små, der tog imod udfordringen om forhindringsbane, små cykler og boldspil.

Dagplejens Dag fejres over hele landet hvert år den anden onsdag i maj. Dagen er lavet for at synliggøre dagplejen.

For Rita Pedersen - dagplejer i Fly - er dagen vigtig:

- Det er en god dag at komme sammen med andre og lave noget andet. Og børnene nyder det rigtig meget. Men det er også en sund dag. Børnene får rørt sig rigtig meget, siger Rita Pedersen, mens hun har et øje på hver finger for at se efter sine børn.

Dagplejerne havde bagt kage og inviterede forældrene på kage og kaffe, da de kom i hallen og hentede børnene.

Og skal man tro den megen aktivitet, så er det vist rimelig sikkert, at børnene var godt trætte til aften. For der var blevet tilbagelagt mange meter i hallen den dag.