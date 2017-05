Den bedste kulturpolitik er borgerinddragelse

Jeg glæder mig over i Liberal Alliance, at der er blevet taget hul på Viborg Kommunes kulturpolitik - ikke mindst, at det lykkedes under processen, at få kulturen med i hele Kommunen.

Først og fremmest er man i gang med et projekt med udvikling af Tinghallen og ikke mindst sammenhæng i området omkring hallen. Da Tinghallen trænger til en modernisering, ser jeg positivt på udviklingen af området, til gavn for kommunens borgere og turister. Dog kan det undre mig, at kommunen har købt Tinghallen i denne forbindelse. Begrundelsen er, at det vil være en bedste finansielle løsning. Med det grundlag, kan der sikker være andre haller i kommunen, som kan have samme interesse.

Der skal naturligvis ikke herske nogen tvivl om, at de stærkeste kræfter skal samles i Viborg by, men med skyldig hensyn til fordeling i hele kommunen. I forbindelse med den fremtidige drift af den nye Tinghal, håber jeg, at man har analyseret konkurrencen fra de omkringliggende byer, nemlig Randers, Silkeborg, Herning, Holstebro og Skive, da der ofte skal konkurreres om de samme arrangementer - medmindre der kan opnås et samarbejde om fordeling af udbuddet.

Liberal Alliance Viborg ser på kultur som en investering: Det skal kunne give noget igen. Det handler om at tiltrække turister, og trække flere penge til kommunen for at øge vores velstand.

Kulturen spiller en vigtig rolle i at gøre Viborg Kommune til en attraktiv kommune. Liberal Alliance Viborg går derfor konstruktivt ind i debatten om kultur- og fritidsbudgettet, for at få indflydelse på fordelingen på området, der dækker: teatre, sportsanlæg, køb af kunst til kommunen, biblioteker med videre.

Vores grundlæggende liberale holdning til området er, at kunst, kultur og fritidstilbud skal være bæredygtig. Kort sagt: De, som ønsker at gøre brug af kulturtilbuddene, må også hovedsagligt finansiere dem. Derfor ser Liberal Alliance Viborg positivt på øget brugerbetaling, samt privatiseringer af kulturalle tilbud i Viborg Kommune til gavn for generelle skattelettelser, og need to have ydelser. En skattelettelse og liberalisering af kulturen, vil således skulle ses som en mulighed for borgerne til selv at vælge, om deres penge skal gå til en biografbillet, en tur i svømmehallen, eller på museum.

Også på de offentlige biblioteker er der brug for effektiviseringer, som kan være med til at nedsætte behovet for støtte. Selvbetjening på bibliotekerne skal fortsat udbredes for at mindske behovet for personale, ligesom øget brug af frivillige kræfter (eksempelvis pensionister) eller studentermedhjælpere kunne være en løsning. Dog er det vigtigt, der er faglært personale tilknyttet bibliotekerne.

De lokale Idræts- og Aktivitetscentre er samlingspunkt for alle kommunens borgere. Det er vigtigt at sikre, at centrene er i ordentlig stand og kan tilbyde det, som borgere, foreninger med videre efterspørger. I Liberal Alliance Viborg ser vi derfor en sikring af udviklingen i kommunens Idræts- og Aktivitetscentre som et vigtigt punkt på budgettet. Dog gælder også her princippet om, at de tiltag der iværksættes, skal kunne betale sig og skabe vækst.

Sidst men ikke mindst vil vort indtog i Byrådet - som det burde hedde - nemlig Kommunalbestyrelsen virke som katalysator for Kulturen i hele Viborg Kommune.

Liberal Alliance Viborg vil være din garant for, at kulturpolitik via borgerinddragelse og sammenhængskraft i hele kommunen kan udvikle sig positivet.