Den glemte strand?

STRAND Da Fjends Folkeblad kørte en tur til Hejlskov Strand på en varm sommerdag, var der kun to biler parkeret ved stranden.

Og det er næsten ærgerligt, for det er en fantastisk strand - især at have mindre børn med på. Der er nemlig lavt vand et stykke ud.

Ved man ikke, hvordan man finder stranden, så skal man køre til Ørslevkloster, forbi Ørslevkloster Skole og videre ud af Hejlskovvej, forbi Jacob Jensen Design. Man skal køre det sidste stykke på grusvej.

Til gengæld bliver man belønnet med en flot udsigt ud over fjorden og en flot strand.

Der er bord og bænke - og gode muligheder for slentreture i vandkanten.

Med blandt andet Virksund Strand, Lundø Strand og Birkesø, så er der rigtig gode muligheder for at få dyppet tæerne her på egnen, når vejret bliver til det.