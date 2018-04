Den lille Entreprenør er blevet større

Det er kun 2 år siden, at entreprenør Åge Jokumsen fra Kjeldbjerg startede op med sit enmands-firma Den lille Entreprenør.

Siden er det gået stærkt.

Firmaet er på den korte tid vokset til nu at have 6 ansatte, 4 firmavogne og l lastbil, og det er naturligvis en udvikling, Åge Jokumsen er godt tilfreds med.

- Det niveau vi ligger på nu er meget passende, og jeg har ingen ambitioner om at firmaet skal være større. Vi har masser at lave og har både private og erhvervsliv som kunder. Langt de fleste af dem hører til i lokalområdet, fortæller Åge Jokumsen.

Han har ikke umiddelbart svaret på, hvorfor kundetilstrømningen har været så stor, som det er tilfældet.

- Jeg tror måske, vi har opnået et godt renomm, og det betyder selvfølgelig rigtig meget. Men vi gør os også umage med at være synlige i lokalområdet og så udfører vi både de små og store opgaver. Generelt har folk også fået mere mod på at investere i deres bolig igen, fortæller Åge.

Han er oprindeligt udddannet anlægsstruktør og arbejdede blandt andet indenfor entreprenørbranchen gennem en del år, før han sprang ud som selvstændig.

Den lille Entreprenør arbejder med alle typer af bygge- og anlægsopgaver og udfører også haveservice.

- Græsslåning er en af dem, både for private og virksomheder, men vi fælder for eksempel også træer, og om vinteren indgår vi som en del af snerydningsmandskabet i denne del af kommunen, fortæller Åge.

Anlægsarbejder med fliser og grus er noget, firmaet laver meget af.

Den lille Entreprenør har også et tæt samarbejde med Staby - Rønbjerg Maskinstation. Det har blandet andet været tilfældet med en række opgaver i forbindelse med byggeriet af det nye store biogasanlæg i Iglsø.

Salg af grus og granitskærver

Som noget nyt starter firmaet op med salg af grus og granitskærver til private.

Det sker fra udgangen af april måned, hvor man i weekenderne kan få fyldt traileren op ved virksomheden på V. Skivevej ved Kjeldbjerg.

Den lille Entreprenør er også klar til at lave nye små områder med flisebelægninger ved boligerne, som der formentlig bliver behov for, når Revas om kort tid lancerer den nye affaldsordning i Fjends. Ordningen medfører at hver husstand fremover skal have to nye affaldsbeholdere ude ved vejen, hvor man tidligere kunne nøjes med n mindre beholder til en papirssæk.

- Den nye ordning vil kræve mere plads og mange vil formentlig foretrække en flisebelægning, som de nye beholdere kan stå på, og dermed også være lettere at håndtere, fortæller Åge Jokumsen.