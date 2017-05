Der er stor opbakning i Løgstrup

Når der bliver inviteret til aktivitet af Løgstrup Borgerforening, så har der det seneste år helt generelt været god opbakning fra byens og egnens borgere.

Det kunne formanden for borgerforeningen Lisbeth Rasmussen fortælle på det nyligt afholdte generalforsamling.

Og for at understrege dette, så kom der så mange til generalforsamlingen, at man måtte sætte flere borde og stole op.

Den største begivenhed for foreningen i det forgange år var 100 års jubilæet i januar. Det blev fejret på en festlig dag, hvor både unge, gamle og dem midtimellem fejrede de første 100 år med en borgerforening i Løgstrup.

Men borgerforeningen har stået bag mange andre aktivieter i årets løb. Sct. Hans, Cykeltur til Boller, vandretur på Borup Hede, Running Dinner, virksomhedsbesøg til Slagter Storm og Løgstrup Bageri - for blot at nævne nogle af aktiviteterne.

- Vi har haft tilgang af medlemmer i forhold til sidste år Vi har i denne sæson haft 164 par (158 i 2016), 60 enlige (50 i 2016) og 9 firmaer (7 i 2016). Så det er meget positivt for foreningen, idet alle vores aktiviteter udelukkende kan gennemføres ved hjælp af medlemsbetaling samt kno-fedt, hvorfor vi har brug for borgernes opbakning, siger formand Lisbeth Rasmussen og fortsætter:

- Det har igen i år været en meget arbejdsom bestyrelse, dejligt samvær, hårdt arbejde. Heldigvis har vi igen i år haft hjælp fra en del frivillige det gælder vedligehold af udearealer, vandreture, cykelture og julearrangementerne. Sidst er der koblet et nyt frivilligt tilbud/hjælp på: Pensionisthjælperen. Det er fortsat vores mål hele tiden at udvide hjælperskaren. Det er vores vurdering, at det giver sammenhold, og det letter samtidig presset på bestyrelsen. Derudover er der opstået en Flaggruppe, som ligeledes afhjælper bestyrelsens arbejde.

- 2016/2017 har været et dejligt år med meget stor opbakning fra byen, mange er mødt op til vores arrangementer - og så er det virkelig dejligt at sidde i en bestyrelse, siger Lisbeth Rasmussen, der yderligere fortæller, at bestyrelsen blev genvalgt. Dermed fortsætter hun selv som formand, mens Anna Marie Sørensen er næstformand, Eva Tidemand Pedersen er kasserer, Theis Petersen er skriftefører, mens Ole Vangsgaard er almindeligt bestyrelsesmedlem.