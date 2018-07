- Det er sjovt at gå på arbejde

Der er allerede blevet solgt mange sommerkjoler og ærmeløse toppe hos Butik Bente i Stoholm denne sommer. Hvor det til gengæld sidste år mere var bukser og bluser.

Årstiderne skifter - og vejret er aldrig det samme fra år til år. Og det kan man mærke i en tøjbutik:

- Vejret har meget at sige for, hvad folk spørger efter. Og lige nu tænker jeg på, om jeg måske skal have flere sommerkjoler hjem, siger Bente Antonsen Jensen, indehaver af Butik Bente i Stoholm.

Da Fjends Folkeblad er på besøg i butikken, har termometeret sneget sig op på 22 grader - og solen skinner. Og det betyder igen mere salg af kjoler og lette toppe.

Det er knap to år siden, at Bente Antonsen Jensen tog springet som selvstændig. Hun havde forinden været ansat i godt 15 år hus Butik 19 til denne lukkede. Og hun troede egentlig, at hun ville ud at have et almindeligt lønnet job igen. Men da Lars Højrup Johansen tilbød hende at blive en del af hans butik i Stoholms centrum, fik hun øjnene op for, at hun måske godt kunne starte butik i den konstellation:

- Det er bare så praktisk at være to butikker under samme tag. Vi er gode til at hjælpe hinanden. Og det er jo smart, at man lige kan løbe et ærinde, mens den anden er her.

- Og det virker så fint, at både mand og kone kan komme og begge købe tøj under samme tag. Så det har jeg kun godt at sige om, fortæller Bente.

Vejarbejdet i Stoholm kan man selvfølgelig allerede høre og se fra butikken. Men heldigvis er der nem adgang til de to tøjbutikker fra Nørregade. Og i begge butikker håber man også, at folk husker at handle lokalt - selv om vejarbejdet kan give nogle udfordringer:

- Jeg mærker, at folk er gode til at handle lokalt. Det synes jeg generelt, at man kan sige om Stoholm. Og så synes jeg, at vi er en by, der går imod strømmen. Vi har skabt flere nye butikker herude, og det er meget vigtigt for byen, siger Bente.

Hun elsker at have med mennesker at gøre - og hun er super glad, når hun kan få en kvinde til at føle sig godt tilpas i det tøj, som hun finder frem til hende:

- Men jeg vil ikke sælge for enhver pris. Det skal være ærligt. Jeg siger også, hvis det ikke er det bedste valg. Så finder vi noget andet. For kunden skal være glad for tøjet, siger Bente.

Hun er også god til at sætte ting sammen og rådgive om det rigtige tilbehør. Såsom tørklæder, bælter og halskæder.

Og hun lægger stor vægt på at have noget på hylderne for enhver stil og type.

Når der er ekstra travlt i butikken, så er familien klar til at støtte op og hjælpe Bente. Det er hun meget taknemmelig for.

Foreløbig glæder det hende meget at have sin egen butik. Og hun bliver ved så længe, at det er sjovt at gå på arbejde.

Og det er det heldigvis, siger hun - med et smil.