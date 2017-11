Det frie valg - mere af det!

Thyra Frank besøgte for nylig det nye friplejehjem i Frederiks, hvor hun bl.a. fortalte om den nye plejehjemsportal, der vil giver borgerne et overblik over de enkelte plejehjems særlige forhold og værdier, så de ældre og deres pårørende nemmere kan vælge det plejehjem, der passer dem bedst. Vi er alle sammen forskellige hele livet igennem - og for nogle kan det være vigtigt, at plejehjemmet kan tilbyde hjemmelavet mad, og at man har muligheden for at lade sit elskelige kæledyr flytte med, eller man vægter måske muligheden højere for at deltage i arrangementer og ture. Bare det at have friheden til at tilvælge sit sidste hjem.

Hele Liberal Alliances værdigrundlag er frihed. Vi elsker friheden, og når vi arbejder benhårdt for mere vækst, skattelettelser effektivisering, mindre offentlig styring, afbureaukratisering, færre regler og kontrol, så skyldes det først og fremmest et stort ønske om at øge danskerne frihed til at træffe deres egne valg, og friheden til at være forskellige. Friheden til at vælge kræver dog at der er noget at vælge imellem, og derfor hylder vi de kommuner der har mod til at give borgerne valgmulighederne, og heldigvis bor vi netop i en kommune der har mod. Viborg Kommune har landets største andel af friplejehjemsboliger. Lad os øge borgernes valgmuligheder på alle områder indenfor skoler, institutioner, sundhed og omsorg ved at lade pengene følge borgerne og giv os selv lov til at bestemme. Det kan vi godt.