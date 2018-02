Det går stadig godt i Sparkær IF

En god økonomi, stor aktivitet og gode sponsorer.

Det må være den overordnede essens af den beretning, som formand HP Johansen mandag aften lagde frem for de 14 deltagere ved generalforsamlingen i Sparkær IF.

Her kom han rundt omkring de forskellige aktiviteter i klubben, der siden 2016 er vokset fra 259 til 278 medlemmer, fordelt på 103 fodboldspillere, 134 gymnaster, 30 badmintonspillere og 11 tennisspillere.

Året bød blandt andet på yderligere forbedringer af forholdene ved klubhuset. Der er tilsammen over to år investeret cirka 170.000 kroner i udearealerne. Blandt andet har seniorspillerne omlagt terrassen. Der er sat nyt gelænder op, etableret læhegn og et nyt hegn omkring tennisbanen.

Alligevel har foreningen en solid økonomi med en likvid beholdning på cirka 240.000 kroner og et regnskab der igen i år tegner sig for et sekscifret overskud på godt og vel 103.000 kroner mod 128.000 kroner året før.

Det fine resultatet tilskriver H P Johansen gode sponsorer og de mange aktiviteter, der har været med til at give penge i kassen.

- Pengene har dog fået ben at gå på, idet der i 2017 er brugt 123.000 kroner til forbedringerne af udearaler og hegn ved tennisbanen, fortæller formanden.

I 2017 var Sparkær IF også nomineret som Årets Idrætsforening i Viborg kommune, men måtte se sig slået på målstregen af Stoholm IF. Det har også været et år, hvor foreningens kantine stadig har været et vigtigt omdrejningspunkt for forskellige tiltag. Blandt andet har en ny Aktivitetsgruppe set dagens lys og samler hver onsdag eftermiddag omkring 20 efterlønnere, pensionister og andre med tid, i klubhuset til forskellige aktiviteter og hygge.

For seniorspillerne blev 2017 noget af en nedtur efter et historisk år 2016, hvor førsteholdet for første gang nogensinde spillede i serie 2. 2017 blev det til en fin forårssæson for førsteholdet, der endte med en 3. plads i serie 3 men i efteråret gik det galt og holdet rykkede ned i serie 4.

På kvindesiden fik damerne et flot efterår, da de blev puljevindere.

Gymnastikken blomstrer stadig i fuld flor i Sparkær med 11 forskellige hold og med opvisning søndag den 10. marts.

Nu med 3 løb

Sparkær IF har efterhånden fået 3 motionsbløb: Fjendsløbet - denne gang med 167 deltagere. Mandeløbet med 45 deltagere og Sparkær Vinterløb, som for anden gang blev afviklet i januar og med et deltagerantal på 124.

Fjend Cup blev afviklet sidste sommer afviklet i rimeligt godt vejr og med mange tilskuere. Helt præcist 1086. Her i 2018 afvikles turnering nummer 36. Derudover bliver der i år i uge 27 også DBU fodboldskole i Sparkær.

Bestyrelsen

Til bestyrelsen var der genvalg til formand HP Johansen samt Johnny Weller og Erik Skov. Nyvalgt blev Daniel Brøns.

Følgende udvalg blev nedsat: Fodbold-Senior: Daniel Brøns, Fodbold-Ungdom: Hans Peter Johansen, Gymnastik: Mona Vistisen, Løb: Karen Ladefoged, Tennis og Badminton: Johnny Weller og Billingeparken: Hans Peter Johansen