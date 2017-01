- Det handler om at tage ansvar for sit eget liv

Der var ikke tale om et alvorligt vink med en vognstang, højst et lille prik, da Bente Bay i efteråret 2015 begyndte at få små signaler fra kroppen. Det skete efter en turbulent periode, der havde stillet mange og store krav til hende.

Et tjek hos lægen viste lidt knas med blodtrykket, men ikke mere end hvad noget vanddrivende medicin og et par dage hjemme på sofaen formentlig ville have kunnet klare.

Alligevel satte oplevelsen nogle tanker i gang hos 53-årige Bente Bay.

- Jeg vidste, at jeg med min overvægt, alder og levevis på et tidspunkt risikerede at blive ramt af forskellige livsstilssygdomme og det ønsker jeg ikke. Jeg besluttede mig for at gøre noget ved det, og jeg ved, at den eneste, der kan gøre noget for, at jeg får et langt og godt liv, er mig selv, fortæller Bente Bay, der bor med sin familie i Stoholm og er forstander på friplejehjemmet Nordstjernen i Sparkær.

Bente besluttede sig fra dag 1 for, at hun selv ville klare at lave om på sin måde at leve på. Sund kost med massevis af årstidens grøntsager, groft brød, sunde fedtstoffe og motion blev en naturlig del af hverdagen i hendes nye liv.

Hendes vej frem var at sætte sig små delmål i stedet for at lægge for hårdt ud. Sådan var det også med motionen. Hun rejste sig simpelthen op fra lænestolen og begyndte at gå. I dag løber hun flere gange i ugen og træner styrketræning.

- Det er en ren win-win situation, for jeg har fået massevis af både fysisk og mentalt overskud, fortæller Bente, hvis udseende mildest talt også har undergået en total forvandling.

Læs hele historien i næste uges udgave, hvor vi har temaet "Sundhed".