Det kan være dyrt at lukke klamphuggerne ind

Hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er det det sikkert også.

Det gælder også el- og vvs-installationer, hvor vi desværre oplever, at mange firmaer pynter sig med lånte fjer og påstår, at de har den lovpligtige autorisation, uden det er tilfældet.

Samtidig lader stadig flere boligejere sig tilsyneladende friste af de lidt for gode tilbud og åbner dørene for håndværkere, der uden den nødvendige viden begynder at fifle med husets installationer.

I hvert fald viser helt nye tal fra Sikkerhedsstyrelsen, at antallet af anmeldelser om ulovlige el-, gas- og vvs-installationer bliver ved med at stige.

Samtidig ser vi stadig flere eksempler på, at de firmaer, der reklamerer med at være autoriserede, uden at det er tilfældet, blæser højt og flot på de henstillinger, de får.

Der er med andre ord god grund til, at du som boligejer er årvågen og tjekker (for eksempel ved at søge efter virksomheden på www.tekniq.dk), om den virksomhed, du er ved at lukke ind i dit hjem, nu også er i stand til at løse opgaven forsvarligt og lovligt.

For det kan blive en både dyr og risikabel oplevelse, når klamphuggerne banker på. For det første så er el- og vvs-installationer ikke noget, man skal spøge med. Bliver de udført forkert eller mangelfuldt, kan det ende med både vandskader og i værste fald ildebrande. Skader, som forsikringsselskaberne ofte ikke dækker.

Og problemerne ER store. Sidste år viste en undersøgelse blandt TEKNIQs medlemmer, at mere end 75 procent af dem havde oplevet at blive kaldt ud til kunder for at udbedre fejl, der efter alt at dømme var udført af uautoriserede klamphuggere. På den måde kom kunderne til at betale to gange for det samme arbejde.

Desværre kan der gå flere år, fra en uautoriseret virksomhed bliver anmeldt, og til straffen falder. Det er utilfredsstillende og betyder, at klamphuggeriet kan få lov til at fortsætte alt for længe. Det skal vi have ændret på både med hurtigere sagsbehandling og langt større straffe.

Men første skridt bør altså være, at boligejerne går langt udenom de uautoriserede firmaer og på den måde sikrer både helbred og pengepung.