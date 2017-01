Det siger partierne bag udspillet på børne- og skoleområdet

Ib Bjerregaard, V udtaler således:Vi glæder os rigtig meget over, at 4 ret forskellige partier er lykkedes med et fælles oplæg. Det bør give en tryghed ude på vores skoler og daginstitutioner. At indholdet så også sætter en ny dagsorden, hvor vi politisk tager et klart ansvar for den retnin,g vi vil med området for de 0-16 årige. Med den brede opbakning bag oplægget og vores garanti om, at finde 25 mio. kroner fra 2018, så er det vort håb, at alle aktører omkring børnene byder ind med deres bidrag. Vi glæder os til dialogen.

Per Møller Jensen, S siger: Jeg hilser med tilfredshed, at fire partier, som repræsenterer et markant flertal i byrådet, er blevet enige om et fælles politisk udspil i forhold til daginstitutions- og skoleområdet. Det sikrer ro og stabilitet i årene, der kommer - og er grundlaget for den videre dialog med bl.a. forældrebestyrelser, faglige organisationer m.fl. omkring udmøntningen af planen. Vi skaffer i 2018 ekstra 25 mio. kr. til realisering af planen samtidig med, at vi ikke ønsker besparelser på de øvrige velfærdsområder. Vi er også enige om ,at skulle der komme ekstra ressourcer fra staten til børne- og skoleområdet, så kan disse midler bidrage til et ekstra løft af området.

Lone Langballe, DF udtaler: Jeg synes, det er et super udspil, som V, S, SF og DF kommer med vedrørende dagtilbud og skoler. Udspillet rummer alle børn fra 0-16 år og vægter vores fælles ansvar for at give dem den bedste start på livet. En tryg og god barndom til spændende udskolingstilbud, hvor unge gerne skulle vælge en erhvervsuddannelse på lige fod med studentereksamen. Vores folkeskole er vores fælles ansvar og sammenhængskraft.

Søren Gytz, SF udtaler: Det er vigtigt at fremhæve, at vi nu tildeler børnehaver og vuggestuer ekstra ressourcer på op til 6-7 mio. kroner, da vi ved at den tidlige indsats virker bedst. Samtidig er det helt centralt at folkeskolen i større grad kan løse opgaven så flere elever får en bedre hverdag i skolen. Vi lancerer nu nye principper for økonomien, nemlig særskilte taxametre for ledelse og administration, hvor vi gerne ser mindre forbrug på administration. Samtidig betyder oplægget at vi nu øger bevillingerne til de skoler såvel som børnehaver og vuggestuer, der har flere børn og elever med særlige behov, og vi lægger op til at specialundervisningen skal tættere på de enkelte skoler og eleverne. Samtidig ønsker vi at fastholde den nuværende skolestruktur som rygraden også de kommende 5 år, men vi siger også meget klart, at der er brug for forpligtende samarbejder på tværs af skolerne både administrativt og fagligt.