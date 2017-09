DF har listen klar til byrÃ¥ds- og regionsvalg

Partiet skriver i en pressemeddelelse, at det er lykkedes at stille et rigtig godt hold med både unge og mere erfarne kræfter.

Kandidaterne er som valgt ved opstillingsmødet: Lone Langballe (spidskandidat), Ove Kent Jørgensen, Per Asp, Johnny Andresen, Chris Olesen, Svend Erik Jacobsen, Bo Tolstrup, Kim Laursen og Jess Mikkelsen.

Der er fra opstillingsmødet til regionensrådet to af byrådskandidaterne som også opstiller til regionen: Lone Langballe (spidskandidat) og Per Asp.

- Dermed er Dansk Folkeparti i Viborg kommune et godt og stærkt team, rustet til valgkampen, hedder det i meddelelsen

Kandidaterne har færdiggjort en spændende folder. Samtidig er der købt en campingvogn som er klar til valgkampen, med Dansk Folkepartis logo og politiske budskaber. Inden længe kommer kandidaterne rundt i hele kommunen og byder på kaffe og politisk snak.

- Vi ser frem til Regions- og Kommunalvalget 21. november 2017, hvor vi håber på, at vælgerne vil give Dansk Folkeparti en styrket position, både her i Viborg Kommune og i regionen - det er der hårdt brug for, lyder meldingen fra lokalforeningen i Viborg.