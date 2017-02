Dilettant-traditionen lever og har det godt i Daugbjerg

Dermed adskiller dilettant-traditionen sig egentlig ikke fra mange andre landsbyer af samme størrelse. Men hvor der med tiden er blevet stadig længere mellem de lokale dilettantstykker, så lever traditionen stadig i bedste velgående i Daugbjerg.

Her har Bente Hanghøj Christensen og Lone Vestergaard de sidste 5 - 6 år været instruktører på eskapaderne på de skrå brædder.

- Jeg er nok mest den praktiske gris, mens det er Lone, der instruerer, forklarer Bente Hanghøj Christensen.

Årets dilettantforestilling opføres denne gang lørdag den 4. marts og hedder Charles tante og Charlottes onkel -ikke at forveksle med farcen Charleys tante.

I stykket i Daugbjerg er der tale om en times forklædningskomedie, der handler om en ung studerende, som får brug for en tante, og da hans medlogerende netop samme aften skal optræde som Madam Krøyer i en forestilling, kommer han den studerende til hjælp. Det går imidlertid ikke så godt, især ikke da den rigtige tante ankommer midt under løjerne.

- Vi håber, der vil komme mange og se forestillingen. Det fortjener de medvirkende, som gør det virkelig godt, lyder opfordringen fra Bente Hanghøj Christensen.

Den lokale teatertrup havde sin første øveaften få dage inde i det nye år, i starten kun med en ugentlig øveaften, men nu hvor premieren nærmer sig, stiger intensiteten og antallet af aftener, hvor der øves replikker på scenen og spises hjemmebag i pausen.

- Man kan selvfølgelig sige, at vi alle bruger megen tid på det her, men hold op, hvor får vi da også grint meget, fortæller Bente

Det er Daugbjerg IF, der står for arrangementet den 4. marts, hvor der er to forestillinger. En generalprøve om eftermiddagen med efterfølgende kaffe og kage samt selve premieren om aftenen, hvor lokale Knud Kok står for maden ved den fællesspisning, der går forud for løjerne på scenen.

Og så er der dans bagefter.