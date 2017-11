Diskrimination af kommunalpolitikere og kandidater til KV17

Jeg har med forundring modtaget besked om, at Dansk Folkepartis kandidater til det kommende kommunalvalg ikke får mulighed for at deltage i debatpaneler i flere af kommunens lokalområder, indtil nu Bjerringbro, Stoholm & Hammershøj ud fra devisen om, at man som paneldeltager SKAL være fra det pågældende lokalområde ?

Eksempelvis i Bjerringbro hvor vi ikke har en kandidat fra området.

Set i lyset af, at Dansk Folkepartis kandidater og sikkert flere andre kandidater fra andre partier føler sig diskrimineret af dette, tillader vi os at spørge om, hvad det egentlige formål er med reglen?

Vi går i Dansk Folkeparti til valg på at være politikere for HELE kommunen og ønsker derfor en forklaring på dette fænomen. Jeg vil også tage emnet op i tværpolitisk udvalg (TPU) som ellers har et godt samarbejde omkring valgmøder.

For at alle borgere får mulighed for at fremkomme med ønsker og spørgsmål til, hvad vi står for, vil vi være til stede med vores Valg(camping)vogn i de pågældende byer op til valget.