DM-guld til frisørelev fra Stoholm

Det blev til intet mindre end guldet for den 22-årige Britta Agergaard, da hun fornylig deltog i DM for frisør-elever i Kolding.

Den flotte førsteplads fik Britta for sin udgave af bombage, som er en herrefrisure.

Men derudover blev det også til en 2. plads i disciplinen Brudefrisering. Her dystede Britta og endnu en elev som de eneste udelukkende mod udlærte frisørassistenter.

Brudefriseringen var forøvrigt også den disciplin, som Britta deltog med, da hun i september var i Paris for at deltage i VM. Her dystede det unge frisørtalent i juniorklassen mod konkurrenter fra hele verden og endte på en fin 7. plads.

Britta Agergaard bor i Haderup og kører hver dag til Harmoii Hair i Stoholm, hvor hun foreløbig har været elev i mere end tre år og er uddannet i april 2018.

Det er blevet til mange flotte placeringer i løbet af hendes elevtid og det er da også med en vis stolthed at hendes lærermester Charlotte Ryan Larsen nu har en Danmarksmester blandt medarbejderne.

- Britta har rykket sig helt ekstremt, siden hun startede. Dengang troede hun ikke på sig selv og tvivlede på ,om hun overhovedet kunne blive frisør, fortæller Charlotte.

I Salonen oplever man stor opbakning og interesse fra kunderne for Stoholms nye vinder-elev.

- Det er dejligt at opleve så megen opbakning. Det er med til give ekstra energi at mærke folks interesse og at de mange fritimer, som jeg bruger på at blive bedre, også belønnes, fortæller en glad Britta.