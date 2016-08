Dorrits deller gjorde lykke i Stoholm

Der var 13 som havde taget udfordringen op og hentet flæskefars ved Stoholm Slagteren med hensigten at vinde konkurrencen om at lave den bedste frikadelle i Fjends.

Konkurrencen var et led i Stoholms festuge, og dommerkomiteen bestod af absolut kompetent personale fra Stoholm Slagteren.

Kriterierne, som frikadellen skulle udvælges efter, var smag, udseende, konsistens og troværdighed over for frikadellen.

Trods stor forskellighed var der hård konkurrence, men alligevel også en sikker vinder nemlig Dorrit Lykke fra Stoholm, som vandt en god og solid stegepande og et års forbrug af flæskefars.

Slagtermester Bjarne Lausen var passende imponeret, og udtrykte at dem kunne han vist ikke have lavet meget bedre selv. Vinderen blev offentliggjort og præmieret onsdag aften, hvorefter publikum fik mulighed for at smage på de mange deller, der var indleveret til konkurrencen.