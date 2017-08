DR skal undersøges af Rigsrevisionen

Kritikken hagler ned over Danmarks Radio.

Kritikken er på sin plads. Vi er grundigt trætte af, at hver dag starter med endnu en spiseseddel med afsløringer af helt horrible lønninger og fuldstændig ufattelige aftrædelsesordninger i toppen af DR. Her sidst var det afsløringen af, at kulturminister Mette Bock (LA) selv opsagde sit job i DR og derefter fik udbetalt løn på mere end 2 mio. kr. i det efterfølgende år, hvor hun end ikke arbejdede. Det svarer vel til mindst 5 års løn for en almindelig LO arbejder og endnu flere for en ufaglært.

Det må slutte nu. Der må ryddes op, og derfor har Socialdemokratiet anmodet Rigsrevisionen og at gennemgå løn- og aftrædelsesforhold i DR. Heldigvis er der støtte til dette forslag fra flere partier hen over midten – V-DF-SF og S.

Jeg holder meget af DR. Både programmer og indhold, såvel på TV som i radio. P1, P2, P3 den lokale P4, og tilsvarende på TV med DR1, DR2, DR3, DRK, børneprogrammerne osv. DR kommer vidt omkring, vi får public service i udstrakt grad. Og jo, jeg er også ind i mellem træt af de mange genudsendelser, men alt i alt overgår DR langt de kommercielle stationer. Og derfor er disse dramatiske afsløringer om uhyrlige lønninger ærgerlige for grundtankerne i DR, for befolkningen og politikerne vil naturligvis ikke finde sig i den grådighed og given-hinanden-fede-hyrer i de øverste lag af hierarkiet i organisationen.

Om ikke så længe starter forhandlingerne om DR, med mindre regeringen nu udsætter dem, fordi kulturministeren er én af hovedpersonerne i afsløringerne.

Griskhed i toppen kan betyde, at der bliver grebet hårdt ind i DR’s frihed. Den frihed, som giver os gode og varierede programmer. Ærgerligt men helt nødvendigt.

Og når Rigsrevisionen går i gang, bliver der ikke lagt fingre imellem. Spørg bare kvotekongerne