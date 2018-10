Drabelig Dracula og grumme græskar

MØNSTED Hvad er vampyrflagermusenes yndlingsdrik?

Og hvor var det nu, at ham der Grev Dracula boede?

Mønsted Kalkgruber inviterer igen i år til gys og gru i efterårsferien med blandt andet græskarskæring og Dracula quiz.

Der er skaffet i læssevis af græskar, som i år er særligt flotte og orange efter megen sol og sommer, så besøgende børn kan selv skære græskarhoveder og stille dem ned i gruberne, så der vil komme mere og mere uhygge i kalkminerne, efterhånden som efterårsferien skrider frem.

I forvejen vil der rundt omkring i gruberne stå grinende græskarmænd og -kvinder, som stirrer ondskabsfuldt ned på de forbipasserende.

Dracula er støvet af og har blod på tanden til en ny omgang, heksen flyver afsted på sin kost, og også spøgelset er fundet frem fra gemmerne og har fået strøget sit lagen.

Dybest inde i minerne sidder de Syv Små Dværge. De er til gengæld meget godmodige og gæstfri og passer på, at børn og voksne ikke bliver alt for bange.

Der er med andre ord lagt op til en grum og og gyselig affære, men på den fede måde.

Mens der hygges med græskarskæring og Dracula quiz, tager flagermusene sig en ordentlig morfar i gruberne om dagen og flyver ud om natten og voldspiser insekter, inden dvalen starter omkring 1. november.

Men der er faktisk gode muligheder for at se flagermus, idet oktober er måneden, hvor de kommer hjem til gruberne for at gå i vinterhi.

Det er derfor en god idé at tage en lommelygte med, så man bedre kan se flagermusene i gruberne.