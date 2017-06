Drenge og piger søges til ny julefilm

Filmholdet fra DELUCA Film er snart klar til optagelserne af en ny spillefilm Julemandens datter. Optagelserne kommer til at foregå omkring Viborg i efteråret/vinter 2017 og er endnu en julefilm fra Deluca Film, der også står bag de succesfulde julekalendere Ludvig og Julemanden, Tvillingerne og Julemanden samt spillefilmen Emma og Julemanden

Derfor inviteres alle børn med skuespillerdrømme og talent til åben casting i Viborg søndag den 18. juni om eftermiddagen. Det hele foregår i Viborg Teater.

-Vi skal bruge en række nye børneskuespillere, og specifikt leder vi efter drenge i alderen 10-12 år og piger i alderen 9-12 år. Det var gennem en åben casting, at vi fandt Sofia Suppli Callesen og Malte Houe, der spiller Emma og Rod i Emma og Julemanden. Og vi håber rigtig meget på, at der også denne gang dukker en masse talentfulde unge mennesker op, der går rundt med en lille skuespillerdrøm i maven, siger producent og direktør for det århusianske filmselskab, Morten Rasmussen.

- Produktionsholdet er stort set det samme som sidst, og alle glæder sig til at komme tilbage til Viborg. Vi oplevede en meget stor gæstfrihed og havde et fantastisk samarbejde med såvel kommune som virksomheder og borgere. Dt, og ikke mindst Viborgs smukke natur og spektakulære locations, var en kæmpe gave for Emma & Julemanden. Vi planlægger blandt andet at filme i Hald-Ege og Dollerup, Mønsted og Store Klint. Og så skal vi naturligvis også rundt i Viborgs smukke julepyntede gader, siger Morten Rasmussen, producent i Deluca Film.

Der kan være ventetid ved castingen, og det er derfor en god id at medbringe en bog, iPad eller lign. til at fordrive tiden med og evt. en lille madpakke. De, der går videre til næste runde, vil få besked indenfor 3 uger. Der afholdes en lignende casting i Kolding fredag den 16. juni samt dagen efter, lørdag den 17. juni, i Århus. Der er også flere oplysninger under Casting på hjemmesiden for DELUCA film.

Julemandens datter får dansk biografpremiere i hele landet i november 2018.