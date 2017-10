Drengedrøm er gået i opfyldelse

Det er en gammel drengedrøm, der går i opfyldelse, når Mikkel Andersen onsdag den 1. november tiltræder som ny købmand med egen Spar-butik i Stoholm.

- Lige siden jeg var barn og hjalp min far i hans købmandsbutik, har jeg drømt om, at jeg engang skulle have min egen butik, fortæller Mikkel, der er 22 år og dermed blandt nogle af de yngste købmænd i Spar-kæden.

Som søn af købmand og viceborgmester i Skive kommune Preben Andersen, Nr. Søby, har han nærmest fået købmandslivet ind med modermælken.

Lysten til at stå bag egen disk førte i 8. klasse Mikkel i praktik hos Spar Stoholm, og den oplevelse gav ham endnu mere mod på at gå butiksvejen og vel at mærke med det mål, at blive mand bag egen disk.

- Spar-butikken i Stoholm er både en spændende og en flot forretning, og så er Stoholm i sig selv en dejlig by med mange butikker samlet midt i byen og en by, hvor der også sker meget, blandt andet inden for sporten, fortæller Mikkel. Netop sporten fyldte på et tidspunkt rigtig meget hos købmanden in spe, da han i teenageårene var med på landsholdet i landevejscykling. Det sker stadig, at Mikkel tager en cykeltur på jernhesten, men det er mest for hyggens skyld og så bliver det også til lidt fodbold på serie 6 holdet i Højslev.

Sin unge alder til trods var Mikkel allerede gennem flere år butikschef hos Min Købmand i Lem, og han har indtil for få dage siden fungeret som butikschef for en Spar-butik i Bjerringbro. Lige nu er den nye købmand også gået i gang med en DAGROFA-uddannelse for medarbejdere, der ønsker at udvikle sig som ledere. Så der er fuld fart på arbejdslivet for Mikkel, der bor i hus i Nr. Søby sammen med sin kæreste.

Den nye købmand afløser Jørgen Pedersen, der indtil fonylig var ansat som daglig leder af Spar Stoholm.

- Jørgen har gjort det rigtig godt og foreløbig har jeg ingen planer om at ændre på noget omkring butikken, fortæller Mikkel, der skal stå i spidsen for fire fast ansatte medarbejdere samt flere ungarbejdere.

Lørdag er der gratis kaffe og rundstykker til de morgenfriske i butikken.