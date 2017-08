En kæmpe drengedrøm gik i opfyldelse for Løgstrup-drengene Axel Emil Hall Andersen og Nicklas Larsson, da de på trods af deres unge alder på 15 og 14 år blev udtaget til at spille på Barcelonas U-17 talenthold ved det nyligt afviklede Vildbjerg Cup.

Nerverne sad uden på tøjet, da de to drenge mødte op på hotellet i Vildbjerg for at møde deres nye holdkammerater. For det var nemlig ikke hvilket som helst hold, de to unge mennesker skulle spille på og bo sammen med i 7 dage. Barcelonas U-17 talenthold gæstede Vildbjerg Cup og manglede spillere til truppen.

Axel Emil og Nicklas havde sendt en ansøgning til klubben og blev efterfølgende interviewet samt filmet under kamp, inden en endelig godkendelse kom fra Barcelona. Drengene har fået en oplevelse for livet både spillemæssigt men også en indsigt i livet udenfor banen, når man spiller på et tophold. - Deres spillestil, energi og leg med bolden er fantastisk, siger Nicklas Larsson, og så er det jo helt bare et stort klap på skulderen for en Løgstrup dreng, at jeg fik så meget spilletid og endda fik sat et godt langskud i kassen. Der var altid mange tilskuere til vores kampe og der blev gået til vaflerne - for alle vil gerne slå Barcelona. Barcelona kom i finalen mod AAB, men pga. en uacceptabel episode, hvor 3 spillere fra Barcelona mistede hovedet og gik over stregen, blev Barcelona smidt ud af stævnet.

- Det er helt sikkert en oplevelse vi altid vil huske - både spillemæssigt men også den store opmærksomhed der er omkring Barcelona. Aldrig før har vi skrevet så mange autografer og talt med så mange mennesker, der elsker Barcelona. Det var bare en drengedrøm, der gik i opfyldelse og så er det jo en ekstra bonus, at pigerne også er pjattet med fyre fra Barcelona, griner de to drenge.