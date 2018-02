Dygtige blomsterbindere fra Stoholm

Maria Toft Sørensen og Michael Nielsen, begge ansatte hos blomsterbutik Kornblomsten i Stoholm, deltog søndag i det midtjyske blomstermesterskab, som denne gang foregik på Skals Håndarbejdsskole.

Det meste af søndagen arbejdede både Maria og Michael intenst med deres respektive bud på dagens to opgaver, som ingen af dem kendte noget til i forvejen og derfor ikke havde haft mulighed for at forberede sig til.

I den ene opgave var kravet at pynte en vase op, så den relaterede til noget med Håndarbejdsskolen, mens deltagerne i dagens anden udfordring skulle dekorere 3 fuglehuse ud fra sangen Jeg ved en lærkerede.

Opgaverne lykkedes så godt, at Maria Toft Sørensen opnåede at blive tildelt Publikums Favorit Pris.

Marias og Michaels arbejder fra søndagens mesterskaber kan i denne uge beundres i vinduerne hos Kornblomsten.