Dyrevelfærd fylder mere i indkøbskurven

Dyrevelfærd betyder mere for flere danskere. Vores høns, grise og køer skal have et godt liv, før vi spiser deres kød, mælk eller æg.

Det viser en aktuel undersøgelse, som TNS Gallup står bag for Landbrug & Fødevarer.

Ifølge undersøgelsen tænker 70 pct. af danskerne af og til eller en hel del over dyrevelfærd gruppen karakteriserer deres indstilling som lidt eller generelt bekymrede til spørgsmålet; mens knap en tredjedel tilkendegiver, at de ikke tænker specielt meget over dyrevelfærd.

Muligheden for, at dyrene kan bevæge sig frit med god adgang til mad og vand og rigeligt plads optager flere af os, og det påvirker i stigende grad også vores forbrugsvaner.

11 pct. af de danske forbrugere peger på dyrevelfærd som det parameter, der betyder mest for deres valg af fødevarer. Det er en markant stigning i 2011 var andelen af forbrugere med det synspunkt blot på 3 pct.

Noget tyder på, at billederne af burhøns har præget mange. Det er således særligt på fjerkræ, adfærden er ændret - undersøgelsen viser således, at 63 pct. af forbrugerne i høj grad eller meget høj grad tænker over, hvordan dyrene har det, når de køber æg. Dermed er æg den fødevarekategori, hvor dyrevelfærd spiller en rolle for flest af os. Herefter følger kylling, hvor 46 pct. af forbrugerne i høj eller meget høj grad tænker over, hvordan dyrene har haft det.